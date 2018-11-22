Китайская финансовая стена дрожит под санкциями Запада, но держится

Центробанк РФ взялся за китайские банки, которые отказываются работать с гражданами России. Он отправил Пекинскому финансовому регулятору разъяснения после того, как стало известно, что китайские организации опасаются санкций США и отказывают россиянам в обслуживании. Насколько серьезна эта проблема?

Дрогнет ли китайская стена под санкциями Запада? Похоже, в Пекине готовы перестраховаться, лишь бы не нарушить указания из Вашингтона.

Глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов заявляет: "Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России".

Некоторые из китайских коммерческих банков слишком вольно трактуют ограничительные меры, которые применяются в отношении России. Речь идет о банках и компаниях, чьи владельцы внесены в санкционные списки США.

Американские санкции против физических лиц на юридические не распространяются. Но кредитные организации КНР предпочитают отказать россиянам в обслуживании платежей, чтобы не пришлось объясняться с Вашингтоном. Причем сложности возникли не сегодня; еще в сентябре в представительстве ЦБ отмечали похожие проблемы. Бороться с ними помогают разъяснительные материалы. Банк России уверяет, что взаимодействует с Народным Банком Китая, который рассылает эти документы коммерческим банкам.

В российско-китайском аналитическом центре утверждают: подобные проблемы с политикой никак не связаны и носят исключительно технический характер.

"Если мы проработаем детали в Народном Банке, создадим при необходимости дополнительные циркуляры, которые направим в другие банки, то эта детализация поможет китайским банковским специалистам средней руки, которые, наверное, обжигаясь на молоке, на воду дуют, перестраховываются. Такие разъяснительные циркуляры могли бы решить эту проблему", — считает Сергей Санакоев, президент Российско-китайского аналитического центра.



Желание китайской стороны "дуть на воду" можно понять, ведь продвигая свои интересы, Вашингтон готов действовать резко. Одному из крупнейших в КНР производителю электроники компании ZTE пришлось остановить производство и уйти с рынка смартфонов, после того как США обвинили ее в нарушении санкционного режима против Ирана и Северной Кореи.



Сначала компания заплатила штраф в 1,2 млрд долларов, но этим Соединенные Штаты не ограничились и полностью запретили работать своим производителям с ZTE, а именно в США компания закупала важнейшие комплектующие.

И все же стоить отметить, что ситуация скорее локальная. Многие российские организации проблем с китайскими партнерами не испытывают.

"Мы пока с проблемами с китайскими банками не сталкивались, в этом году было порядка 15-17 платежей — частично в долларах, частично в евро, частично в юанях. Сейчас заключаем договор новый в юанях. Проблем пока не испытывали", — утверждает Денис Казьмин, заместитель генерального директора ТД "Айсберри".

"Мы используем обычный безналичный расчет. У нас долларовый счет в российском банке, у китайского партнера долларовый счет в китайском банке. Пока проблем никаких не было", — говорит Кирилл Стафичук, директор компании Brotech. — Мы пока с таким не сталкивались, но знаю, что наши коллеги используют схемы с криптовалютами".



Товарооборот России и Китая растет. По итогам прошлого года составит почти 87 млрд долларов. А за 9 месяцев 2018 уже приближается к 80 млрд и, по прогнозам, сможет преодолеть планку в 100 миллиардов долларов. В развитии взаимных платежей и инвестиций заинтересованы обе стороны.



"Идет рост торговли, сейчас прорабатывается целый ряд крупных инвестиционных проектов, — говорит Рустам Темиргалиев, генеральный директор российско-китайского инвестиционного Фонда регионального развития. — Поэтому несмотря на то, что крупнейшие банки сегодня крайне осторожно относятся к взаиморасчетам с российскими контрагентами, опасаясь американских санкций, в целом банки регионального уровня и китайские крупные корпорации вполне спокойно работают с Россией".

Выходом из ситуации может стать переход на расчеты в национальных валютах: такие прямые платежи не предполагают участия банков США, Великобритании или стран ЕС.



Поэтому неудивительно, что объем операций в юанях и рублях на китайском межбанковском рынке растет. В III квартале 2018 года, по сравнению тем же периодом 2017-го, он удвоился и составил около 5 млрд юаней (это свыше 700 млн долларов).



А на московской бирже за январь-сентябрь торги по сделкам парой рубль/юань почти вдвое превысили объемы за весь прошлый год. И все же пока основная доля расчетов между Россией и Китаем осуществляется в долларах.



А значит, Центробанкам обеих стран надо договариваться и работая с коммерческими организациями объяснять, где границы санкций и какие платежи безопасны.