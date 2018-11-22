Российский вратарь "Рейнджерс" Георгиев оформил первый "сухарь" в НХЛ

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев стал первой звездой матча с "Нью-Йорк Айлендрес", который завершился победой хозяев льда со счетом 5:0. Россиянин отразил 29 бросков и впервые в карьере оформил "сухарь" в Национальной хоккейной лиге.

22-летний Георгиев подменял в этом матче основного вратаря "Рейнджерс" Хенрика Лундквиста. Всего же в нынешнем сезоне он провел шесть встреч, в которых одержал четыре победы.

#NYR Broadway Hat and first shutout puck for Georgie! pic.twitter.com/SL1a6onCDA — New York Rangers (@NYRangers) 22 ноября 2018 г.

В других играх дня "Нэшвилл Предаторз" взял верх над "Сент-Луис Блюз" со счетом 4:1, "Детройт Ред Уингз" в овертайме дожал "Бостон Брюинз" – 3:2, а "Миннесота Уайлд" у себя дома обыграла "Оттаву Сенаторз" – 6:4.