Участник Евромайдана рассказал о пьянстве Порошенко и Кличко

Президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко пьянствовали во время Евромайдана. Об этом рассказал лидер Социалистической партии Украины, экс-советник главы МВД Илья Кива в эфире телеканала Newsone.

По его словам, участники тех событий делились на две категории. Одни в 40-градусный мороз стояли на баррикадах с отмороженными пальцами. А другую категорию людей Кива увидел, когда зашел в Дом профсоюзов, где находился штаб протестующих. Там все было пропитано коньяком, дорогой икрой и "пьяными лицами". По второму этажу ходил нетрезвый Порошенко.

"Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил. Я помню бухого Кличко, и тогда оно все перемешалось в голове…" — сказал Кива.

21 ноября на Украине отметили День достоинства и свободы. Пять лет назад в Киеве начались акции сторонников евроинтеграции. Вскоре акции переросли в столкновения с правоохранительными органами, а в феврале 2014 года произошел государственный переворот, который привел Украину к распаду в старых границах, миллионным демографическим потерям, гражданской войне и десяткам тысяч погибших.