Баскетболист "Химок" забросил курьезный мяч головой

Баскетболист подмосковных "Химок" Джордан Мики стал автором одного из курьезнейших заброшенных мячей. В матче регулярного чемпионата Евролиги против черногорской "Будучности" нападающий "желто-синих" поразил кольцо соперника головой.

Момент произошел в концовке второй четверти, когда игрок "Химок" Стефан Маркович сделал неожиданный для Мики пас, и попал тому в голову. После этого мяч неожиданно залетел в кольцо, а 24-летний американец набрал 2 очка.

По итогам поединка форвард подмосковного клуба набрал 17 очков, а "Химки" одержали победу над "Будучностью" со счетом 85:69. Самым же результативным баскетболистом команды стал российский разыгрывающий Алексей Швед, в активе которого 22 очка.