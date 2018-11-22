ИноСМИ обсуждают нашествие борщевика на Россию

Борщевик, ранее произраставший лишь на Кавказе, широко распространился в средней полосе России, став настоящим стихийным бедствием, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Как пишет издание, сорняки зачастую достигают нескольких метров в высоту, они занимают территорию более одного миллиона гектаров, а в местах произрастания борщевика другие растения не растут.

Suddeutsche Zeitung напоминает, что в Московской области введены штрафы за отказ за борьбу с опасным растением.

В издании отмечается, что в сталинские времена было принято решение культивировать сорняк в качестве корма для скота, проигнорировав тот факт, что из-за него коровье молоко становится горьким.

В статье отмечается, что проблема с борщевиком актуальна и для Европы. Так, в Польше сорняк называется "месть Сталина", а в Германии еще 10 лет назад его признали "ядовитым растением года".

В Европе борщевик появился благодаря российскому императору Александру I. Он отправил растение австрийскому министру иностранных дел князю Меттерниху в качестве подарка, что, по мнению издания, оказалось "медвежьей услугой".

Борщевик — многолетнее растение из семейства зонтичных, он считается одними из наиболее опасных среди растущих в России.

Правительством Подмосковья разработана комплексная программа по борьбе с борщевиком, представляющим опасность для сельского хозяйства, негативно влияющим на плодородные земли и агрокультуры.

В бюджете Московской области на 2018 год заложено 300 миллионов рублей на борьбу с борщевиком.