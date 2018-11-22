Самедов может покинуть "Спартак" ради Европы

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов признался, что не исключает ухода из команды. По словам футболиста, по окончания своего контракта с "красно-белыми" он может сменить клубную прописку с российской на европейскую.

"Раньше у меня были возможности выступать в Европе, но я смотрел на эту затею как на что-то дурацкое. Не понимал, зачем мне это, ведь в России и так все хорошо. А сейчас уже, наверное, поздно. Впрочем, я не исключаю подобных вариантов по окончании действующего контракта со "Спартаком", — признается Самедов, слова которого приводит Спортбокс.Ru. – Понимаю, что ведущие чемпионаты едва ли проявят ко мне интерес – все-таки мне 34 года, но ведь есть и другие турниры".

Напомним, что контракт хавбека с "красно-белыми" истекает через девять месяцев. В нынешнем сезоне он сыграл за "Спартак" в девяти поединках, не отметившись результативными действиями.