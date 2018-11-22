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22 ноября 201809:49

Каменев и Задоров помогли "Эвеланш" разгромить "Кингз"

https://twitter.com/ColoradoEagles

Российские легионеры "Колорадо Эвеланш" Владислав Каменев и Никита Задоров помогли своему клубу добиться разгромной победы над "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Итоговый счет 7:3.

Каменев стал автором двух набранных очков, сначала забросив первую шайбу во встрече, а затем сделав результативную передачу. Ассистировал российский нападающий еще одному россиянину в составе "Колорадо" – Задорову.

Также отметим, что голкипер "эвс" Семен Варламов также поспособствовал достижению победы своего клуба – российский хоккеист отразил 32 броска по своим воротам.

Еще в двух встречах НХЛ "Калгари Флэймз" обыграл "Виннипег Джетс" (6:3), а "Анахайм Дакс" добился минимальной победы над "Ванкувером Кэнакс" (4:3).

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