Задержанный рэпер Хаски отказался от медосвидетельствования

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), который накануне был задержан полицией в Краснодаре, подвел себя под административную статью, отказавшись от медосвидетельствования, опасаясь провокаций. Об этом заявил его адвокат Алексей Аванесян, передает РИА Новости.

Другие статьи, которые вменяются рэперу, адвокат считает необоснованными.

По словам адвоката, никаких призывов он не делал и не оказывал сопротивления сотрудникам полиции. "Его мелкое хулиганство, как они называют, должно быть установлено", — сказал он. Аванесян отметил, что в роли понятых фигурируют некие казаки, которых ни он, ни Кузнецов не видели.

Рэпера задержали накануне, в его отношении составлено три административных протокола по статьям об организации массового пребывания граждан в общественных местах, публичных призывах к этому, о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти и об отказе от медосвидетельствования. Максимальное наказание по каждой из статей может составлять до 15 суток ареста.

Аванесян, присутствовавший при инциденте утверждает, что в клубе Bounce, куда перенесли концерт, погас свет. Зрители начали приветствовать рэпера, один из них предложил Хаски спеть, забравшись якобы на его машину. Рэпер забрался на авто, а через несколько минут его оттуда стащили.

Позже в полиции заявили, что данная машина принадлежит некой женщине. На просьбу получить ее контактные данные для возмещения ущерба, как рассказал адвокат, ему отказали.

Ранее в соцсетях появилась информация, что во вторник перед концертом Хаски в Ростове полицейские выдали музыкальному тур-менеджеру предупреждение "о недопущении осуществления экстремистской деятельности", которое он подписал. Директор площадки при этом попросил ее освободить. После этого в зале выключили звук, а охрана перестала пускать людей на площадку. Хаски вынужден был читать тексты своих песен без микрофона и музыки.

Как сообщили в региональном главке МВД, полиция составила административные протоколы на трех участников концерта, однако в отношении рэпера ограничительные меры не применялись.

В конце октября Хаски на своей странице в "ВКонтакте" сообщил, что его концерты пытаются запретить в Тольятти и в других городах из-за песни "Поэма о родине". По словам артиста, правоохранительные органы якобы считают, что в ней содержатся призывы к каннибализму.

Хаски также пишет, что в его песнях также обнаружены признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата. В прокуратуре Самарской области сообщили, что не запрещали концерт рэпера в Тольятти.

Между тем, в четверг представитель волгоградского клуба, где 23 ноября должен был состояться очередной концерт рэпера, сообщил об отмене мероприятия.