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22 ноября 201810:25

Жеребьевка Евро-2020. Сборная России во второй "корзине"

EPA

Европейский союз футбольных ассоциаций проведет 2 декабря жеребьевку отборочного турнира к чемпионату континента по футболу 2020 года. После окончания групповых состязаний Лиги наций УЕФА обнародовал список команд по "корзинам". Россия оказалась во второй по силе компании.

Вместе с нашей сборной во вторую "корзину" попали Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Австрия, Уэльс и Чехия. Это означает, что подопечные Станислава Черчесова точно не сыграют во время отбора к Евро-2020 против немцев, датчан, шведов и остальных пяти команд.

В первую "корзину" попали Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия и Польша. Эти сборные в процессе жеребьевки станут "матками" групп. В третью "корзину" вошли Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария и Израиль.

Состав трех слабейших "корзин" таков: корзина 4 – Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия; корзина 5 — Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры; Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

Жеребьевка пройдет в Ирландии. Все команды будут разбиты на 10 групп по 5-6 сборных. В решающую стадию чемпионат Европы выходят сборные, занявшие первые два места из каждой группы. Остальные четыре путевки будут распределены между лучшими сборными по итогам Лиги наций, которые не попадут на Евро напрямую.

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