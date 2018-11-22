В Китае автомобиль врезался в толпу школьников: 5 погибших, 18 раненых

На северо-востоке Китая автомобиль на полной скорости въехал в толпу школьников.

Инцидент произошел в городе Хулудао возле ворот школы. Как сообщает РИА Новости, дети переходили дорогу, и в этот момент в них врезалась машина, которая вылетела со встречной полосы.

По предварительным данным, 5 человек погибли, 18 получили травмы. Полиция уже задержала водителя автомобиля.