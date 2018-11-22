Более тонны черной икры изъяли у предприимчивых кубанцев в Хабаровском крае

Более тонны нелегально добытой черной икры стоимостью порядка 50 миллионов рублей изъяли в Хабаровском крае у двух кубанских предпринимателей, планировавших поставлять деликатес на Черноморское побережье. На пути незаконного бизнеса встал СКР, обнародовавший кадры из "офиса" несостоявшихся поставщиков.

По версии следователей, двое жителей Краснодарского края 1964 и 1973 годов рождения отправились в Комсомольск-на-Амуре, где сняли два гаража и установили в них морозильные камеры, а сами на арендованных лодке и УАЗе принялись объезжать промысловые районы, где скупали у рыбаков черную икру.

До поставок на Кубань дело не дошло, хотя к моменту появления полицейских предприниматели заморозили уже более тонны дорогостоящего продукта. Своей вины в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов мужчины не признали и от сотрудничества со следствием отказались. Взятым под стражу подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, икра же, скорее всего, будет уничтожена.

Минпромторг, "Ростех" и Центр разработки перспективных технологий в ближайшие месяцы запустит пилотный проект по маркировке черной икры и осетровых и лососевых пород рыбы с тем, чтобы поставить заслон на пути браконьеров и поставщиков контрафакта. Дело в том, что в России, по данным Росрыболовства, ежегодно продается более 250 тонн черной икры, тогда как легально производится только 40 тонн.