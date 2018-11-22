Россиянин Георгиев признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. 22-летний голкипер из России в матче против "Айлендерс" впервые в своей заокеанской карьере оставил ворота в неприкосновенности.

Георгиев отразил во встрече все 29 нанесенных по его воротам бросков, а его команда одержала крупную победу со счетом 5:0.

Первой звездой дня лига признала другого стража ворот из "Нэшвилл Предаторз" Пекку Ринне, который отразил 28 из 29 бросков в игре против "Сент-Луис Блюз" (4:1), сообщает официальный сайт НХЛ. Третью звезду получил нападающий "Детройт Ред Уингз" Андреас Атанасиу, ставший автором дубля в ворота "Бостона Брюинз" (3:2).