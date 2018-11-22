Врезавшийся в толпу китайских школьников автомобиль сняли на видео

Момент наезда на школьников в китайской провинции Ляонин, в результате которого по меньшей мере пять человек погибли, еще 18 получили ранения, попал в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел в 12:18 в четверг, 22 ноября, в городе Хулудао, когда группа детей под руководством взрослых переходила дорогу. Школьники уже практически добрались до противоположной стороны, когда в них врезалась Audi.

На кадрах видно, как легковушка выезжает на встречную полосу и таранит подростков, после чего уезжает с места. Водителя машины уже задержали, но, чем были мотивированы его действия, не сообщается.

В результате аварии, по последним данным, на месте скончались пять человек, еще 18 пострадавших были доставлены в больницу.