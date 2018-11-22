Формула-1. Поляк Кубица заменит Сироткина в команде Williams

Польский автогонщик Роберт Кубица в будущем сезоне будет выступать за британскую команду "Формулы-1" Williams. Окончательное решение по замене россиянина Сергея Сироткина на экс-гонщика команд Sauber и Renault будет официально оглашено в четверг, 22 ноября.

Боссы Williams были не слишком довольны тем, как Сироткин и его напарник канадец Лэнс Стролл выступали в этом сезоне, напоминает Motorsport. Как результат – оба уходят. Но если гонщик из Канады сумел заключить контракт с другой формулической "конюшней" Force India, то россиянин пока остается вне "Формулы-1".

Кубинц в 2006-2010 годах выступал в "Королевских гонках", но затем попал в аварию в гонках другой серии и получил травмы, которые долго не позволяли ему вернуться в "Ф-1". Теперь, похоже, 33-летний поляк не только восстановился физически, но и отыскал спонсоров, которые смогли финансово поддержать его кандидатуру.