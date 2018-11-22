И.о. главврача калининградского роддома отпустили под домашний арест

В Калининграде суд отпустил под домашний арест врача Ирину Белую – ее подозревают в превышении полномочий. В отношении Белой, которая исполняла обязанности главврача роддома номер 4, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 6 ноября ребенку, родившемуся в роддоме, не ввели дорогостоящий препарат, который снижает уровень смертности и осложнений от респираторных заболеваний новорожденных. Младенец умер, а и. о. главврача распорядилась подделать документы, чтобы в них значилось, что ребенок родился мертвым.

При этом, по данным регионального Минздрава, необходимый препарат в роддоме имеется в достаточном количестве.

За врача вступилась Национальная медицинская палата, которую возглавляет Леонид Рошальт, — там сочли арест Белой избыточным. Решение об аресте также оспорила прокуратура, которая сочла меру пресечения достаточно суровой и несоразмерной совершенным действия, передает "Интерфакс".