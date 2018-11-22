Головин оправился от травмы и тренируется в составе "Монако"

Ведущий полузащитник футбольной сборной России и клуба "Монако" Александр Головин восстановился после травмы. Игрок начал тренировки в общей группе команды Тьерри Анри, сообщает Чемпионат.Ru, и готовится к ближайшей игре монегасков Лиги 1 против "Кана", которая состоится 24 ноября.

Как уже сообщали Вести.Ru, наш футболист получил травму в гостевой встрече с "Реймсом" в рамках чемпионата Франции (0:1). В нынешнем сезоне Головин, который переехал в Монте-Карло из московского ЦСКА, провёл в составе "Монако" семь матчей в Лиге 1 и из них пять — в основном составе.