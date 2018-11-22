Чистка рядов: "Спартак" досрочно разорвет контракты с несколькими игроками

Московский "Спартак" планирует досрочно разорвать контракт с несколькими футболистами команды. Одними из них могут стать бразильский нападающий Луис Адриано и хавбек Софьян Ханни. Руководство "красно-белых" намерено расстаться с игроками из-за их высоких окладов.

По информации "Спорт-экспресса", с обоими спортсменами расстанутся в ближайшее трансферное окно. Действующее соглашение Адриано рассчитано до лета 2020-го года, в то время как контракт Ханни истекает в 2021 году. Кроме того, также спартаковские боссы рассматривают вариант, при котором покинут команду Александр Самедов и Денис Глушаков.

Напомним, что Адриано пополнил состав "Спартака" в 2017 году. За столичный клуб бразилец провел 44 игры, в которых он отметился 13 голами. Вместе со "Спартаком" он в 2017 году становился чемпионом России. Ханни перебрался в Москву зимой 2018-го года, но за проведенное в команде время не стал игроком основного состава.