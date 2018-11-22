Наткнулись на полынью: четыре человека на снегоходе с нартами провалились под лёд и утонули

Спасатели продолжают поиски трех человек, провалившихся под лёд в Нижневартовском районе на снегоходе с нартами — инцидент произошел еще 16 ноября, когда семейная пара, их сын и 51-летняя их родственница отправились по тонкому льду реки Корлики на стойбище.

Двумя днями позже, 18 ноября, спасатели нашли снегоход и нарты с телом ребенка — пострадавшие, по всей видимости, наткнулись на полынью и провалились под лед. Следственный комитет РФ опубликовал кадры вытаскивания транспортного средства и его прицепа из воды.

Затем к поисковым работам были привлечены водолазы, к настоящему времени они обследовали уже более ста квадратных метров речного дна и нашли бензопилу и отдельные запчасти от снегохода.

Три человека по-прежнему остаются не найденными, их поиск продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности".