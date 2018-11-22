Безработные москвичи на иномарке обстреляли трамвай из травмата

В Москве задержаны хулиганы, которые обстреляли из травматического оружия трамвай, сообщает ТАСС.

Трамвай ехал в депо, пассажиров в нем не было. Водитель услышала хлопок, остановила машину. Выйдя на улицу, она увидела трещины и отверстие в стекле.

Полиция нашла и задержала хулиганов – 22-летних безработных москвичей. В трамвай они стреляли из машины Skoda. Оружие у них изъяли, возбуждено уголовное дело.