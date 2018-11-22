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22 ноября 201813:10

Выпивший батюшка снес дорожный знак под Иркутском и сбежал с места ДТП

YouTube/ДТП 38RUS

Выпивший в честь архангела Михаила иркутский священник сел за руль и сбил дорожный знак, а после того, как его начали снимать очевидцы, скрылся с места ДТП, но по пути был остановлен сотрудниками ДПС. Теперь его ждут понижение в должности и лишение прав.

Инцидент произошел днем 21 ноября в поселке Баяндай сразу после состоявшейся в местном храме трапезы в честь праздника архангела Михаила.

 

"Отец Алексей сам мне рассказал, что на трапезе он выпил лишнего, видимо не рассчитал сил. До дома ему ехать чуть более километра, наверное, решил проскочить, но врезался в столб. Слава Богу, никто не пострадал", — рассказал "Комсомольской правде в Иркутске" начальник миссионерского отдела Иркутской епархии Вячеслав Пушкарев.

На кадрах видно, как осматривающий вместе с попадьей нанесенные Peugeot повреждения батюшка просит очевидца аварии убрать камеру, а после отказа садится за руль и лихо уезжает с места.

В отделе пропаганды регионального управления ГИБДД подтвердили, что у 37-летнего водителя — священника недавно построенного в Баяндае храма Михаила Архангела — было зафиксировано алкогольное опьянение

Впрочем, батюшка уже признал свою вину и написал объяснительную записку не только инспекторам, но и непосредственному руководству, пояснив, что сбежал с места, так как очевидцы стали снимать все на видео.

"Такое незамеченным не пройдет. Из священников его не уберут, но в должности понизят точно. До этой аварии он был настоятелем прихода. А теперь на несколько месяцев станет чтецом, то есть не сможет служить и руководить приходом", — пояснил Пушкарев.

Кроме того, батюшку ждет и административное наказание за вождение в нетрезвом виде.

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