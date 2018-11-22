Пассажиры РЖД могут переводить "Баллы доброты" в фонд WorldVita

С 25 октября 2018 года благотворительный фонд помощи детям WorldVita официально участвует в благотворительном проекте "Баллы доброты" в рамках программы лояльности "РЖД Бонус".

Теперь участники программы могут не только копить баллы и приобретать на них бонусные билеты, но и переводить "Бонусы доброты" в качестве пожертвования в благотворительные организации, в том числе и в WorldVita.

98% подопечных фонда WorldVita живут в регионах — в городах, селах и даже деревнях. Одни лечатся в крупных российских клиниках, другие — в зарубежных медицинских центрах. Чтобы добраться до места лечения, им зачастую приходится преодолевать путь на поезде. Для обычной российской семьи, чьи финансовые силы уходят на борьбу с болезнью ребенка, это очень тяжело. Помощь в оплате транспортных расходов для них — это огромная поддержка.

Благодаря инициативе "РЖД Бонус", фонд WorldVita сможет приобретать билеты для ребенка и одного сопровождающего на пожертвованные благотворителями баллы.

Пожертвовать баллы очень просто. Нужно зайти в личный кабинет программы "РЖД Бонус", открыть форму "Обратная связь", выбрать категорию "Благотворительность". Затем нужно заполнить заявление и прикрепить его к письму. "Баллы Доброты" будут зачислены на счет фонда в течение 14 дней.

Это еще один важный шаг в развитии культуры благотворительности и ее популяризации в России.