Сергей Сироткин: в следующем году я не буду выступать в "Формуле-1"

Российский пилот Сергей Сироткин объявил о своем уходе из "Формулы-1" минимум на один сезон. Ранее россиянин лишился места в Williams после того, как боссами команды был подписан поляк Роберт Кубица.

"Дорогие друзья, к сожалению, в следующем году я не буду выступать в "Формуле-1". Год был для меня длинным и трудным и не всегда у меня получалось все так, как я хотел, — признается Сироткин в своем личном Twitter. – Я продолжал работать, отдавал все силы и вкладывал всю свою душу для достижения заслуженного результата. Признаться, считаю, что в данных обстоятельствах мы справились достойно".

Дорогие друзья, к большому сожалению, в следующем году я не буду выступать в Формуле 1.

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Dear friends, unfortunately, I won’t be racing in Formula 1 next year.#SMPRacing #WeAreRacing #F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/YNoshHXVn3 — Sirotkin Sergey (@sirotkin_sergey) 22 ноября 2018 г.

"Спасибо всем за поддержку, веру и теплые слова. Я благодарен за то внимание, которое получил во время Гран-при России в Сочи – оно меня действительно тронуло. Этот год навсегда останется в моей памяти, в том числе, благодаря вам! Спасибо за все, друзья!"

Напомним, что несмотря на то, что Сироткин замыкает таблицу личного зачета нынешнего сезона "Формулы-1", на данный момент он является лидером голосования за звание лучшего гонщика сезона по версии Sky Sports. Он опережает даже ставшего чемпионом британца Льюиса Хэмилтона.