Netflix укажут сатанистов соавторами нового сериала

Стриминг-сервис Netflix смог урегулировать конфликт с представителями "Сатанинского храма", которые подали на компанию в суд за несанкционированный показ их статуи Бафомета в эпизодах нового сериала "Леденящие душу приключения Сабрины". Сатанистов укажут соавторами проекта, сообщает Variety.

Представители американской религиозной организации "Сатанинский храм" требовали от Netflix и Warner Bros компенсацию в размере 50 миллионов долларов за показ в нескольких сериях телешоу о ведьме Сабрине статуи Бафомета, установленной в "Сатанинском храме" Детройта в 2014 году.

When Satan holds a copyright...Satanic Temple is suing Netflix over a statue design in the Chilling Adventures of Sabrina https://t.co/nTukctC6ni pic.twitter.com/JEkGcOGtV8