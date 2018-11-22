Черная пятница и фейковый AliExpress: обнаружены сотни мошеннических сайтов
В преддверии черной пятницы специалисты Group-IB выявили сотни сайтов-клонов, копирующих популярные интернет-магазины, передает РИА Новости.
Только 400 мошеннических ресурсов выдают себя за AliExpress, еще две сотни за другие известные онлайн-площадки. Подобное явление наблюдалось еще в прошлом году, как сообщалось на официальном сайте международной компании, занимающейся информационной безопасностью.
Целью фейковых сайтов может быть кража денег, данных банковских карт, продажа контрафактной продукции. Ежемесячно один подобный сайт посещают около 200 тысяч человек. Ущерб может составлять десятки тысяч рублей только для одного пользователя.
Мошенники пользуются шопоголизмом и желанием людей приобрести брендовые товары по низкой стоимости. До начала черной пятницы ссылки действительно могут перенаправлять пользователей на официальные ресурсы, но во время акции будут заменены на сайты с нелегальной продукцией.
Чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперты рекомендуют перед посещением онлайн-магазинов проверять адресную строку, а также дату создания сайтов через Whois-сервисы. Следует избегать переходов по ссылкам в публикациях, где сообщается о скидках. Не стоит доверять низким ценам на люксовые товары и вводить данные банковской карты на подозрительных ресурсах.
В России черная пятница существует с 2013-го и проводится в конце ноября. Каждый год ее популярность возрастает.
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