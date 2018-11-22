Володин назвал возможную дату большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина может состояться 20 декабря. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Заключительное заседание осенней сессии было запланировано на 20-е, но сегодня депутаты договорились провести его на день раньше.

"Когда знаковые события в политической жизни страны, как правило, все политики у телевизора", — отметил спикер.

Поэтому, чтобы депутаты не разрывались между пленарным заседанием и желанием послушать ответы президента, было предложено скорректировать график.

По словам спикера, декабрь для депутатов будет очень напряженным, им предстоит рассмотреть большой объем законодательных инициатив. Как сообщает "Интерфакс", Володин предупредил, что придется увеличить продолжительность пленарных заседаний.

Ранее пресс-секретарь президент Дмитрий Песков сообщил, что ежегодная пресс-конференция главы государства пройдет в декабре. С посланием к Федеральному собранию, вероятнее всего, президент обратится уже в следующем году, дата пока не определена.