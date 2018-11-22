В США посадили мужчину, который дважды сбегал со свидания, не оплачивая счет

Суд Лос-Анджелеса приговорил к 120 дням тюрьмы 45-летнего Пола Гонсалеса за то, что он два года назначал женщинам свидания в дорогих ресторанах, а затем сбегал, не заплатив по счету. Всего преступник обманул около 10 женщин на общую сумму в 950 долларов, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Помимо реального срока, Гонсалес получил три года условно, а также запрет на пользование сайтами и приложениями для знакомств.

В ресторанах американец любил заказывать стейк и креветки, а также алкоголь. Как только еда была съедена, а напитки выпиты, Гонсалес сбегал.

В большинстве случаев платить за него приходилось обескураженным женщинам. Лишь дважды представители ресторанам пошли несчастным навстречу и погасили их задолженность сами.

Гонсалес занимался такого вида мошенничеством с мая 2016 года по апрель 2018-го.

Одна из жертв американца пошутила, что за решеткой у него больше не будет проблем с выбором еды.