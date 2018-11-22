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22 ноября 201815:35

Мбаппе и Неймар могут пропустить ближайшие матчи "ПСЖ"

EPA

Чемпионы Франции по футболу из "Пари Сен-Жермен" столкнулись с кадровыми проблемами в линии атаки: два ключевых игрока команды француз Килиан Мбаппе и бразилец Неймар получили травмы в составе национальных сборных и могут пропустить ближайшие игры.

В ближайшую декаду "ПСЖ" должен провести три встречи: с "Тулузой" и "Бордо" во французской Лиге 1 и английским "Ливерпулем" – в Лиге чемпионов. И вот участие Мбаппе и Неймара в этих матчах под вопросом, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport. У бразильца травмированы мышцы, а Мбаппе повредил плечо.

При этом инсайдеры из медицинского штаба "ПСЖ" сообщили, что Неймар будет восстанавливаться две недели и, скорее всего, пропустит все три календарные игры, а Мбаппе точно пропустит встречу с "Тулузой", но может успеть восстановиться к Лиге чемпионов.

При этом игра с "Ливерпулем" станет ключевой для парижан: оба клуба в своей группе преследуют итальянский "Наполи" и победа в очном поединке может дать парижанам или мерсисайдцам высокий шанс на попадание в плей-офф турнира.

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