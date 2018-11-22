В Подмосковье задержаны потрошители банкоматов

В Московской области задержаны преступники, которые вскрывали банковские терминалы и устанавливали в них устройства, которые позволяли в дальнейшем беспрепятственно снимать деньги.

Действовали аккуратно, используя прибор для нейтрализации камер наблюдения, но однажды все-таки попались. Видеосистема зафиксировала весь процесс вскрытия банкомата. Операция по задержанию была проведена молниеносно.

Всего задержанные успели вскрыть минимум 6 банкоматов в разных городах Подмосковья. Общий ущерб превысил 8 миллионов рублей. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.