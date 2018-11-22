Путин призвал ускорить разработку "умных" боеприпасов

Сократить сроки производства высокоточных, "умных", бомб и ракет, а также рассчитать, сколько таких боеприпасов нужно российской армии для ведения полноценных боевых действий. Такие распоряжения дал Владимир Путин на совещании в Сочи, которое было посвящено развитию оборонно-промышленного комплекса.

Президент отдельно уточнил, что нужно именно высокоточное оружие, а не обыкновенные неуправляемые "болванки". Только "умные" боеприпасы позволяют эффективно выполнить боевую задачу с минимальными затратами.

Кроме того, глава государства объявил, что по итогам всех совещаний с военными и оружейникам в Сочи будет сформирован ряд поручений. Также Путин уточнил, что во время этих встреч были определены дальнейшие действия по развитию отечественной оборонной промышленности, научных и конструкторских центров.

Ранее Владимир Путин призвал предприятия ОПК диверсифицировать свою продукцию. Перевооружение российской армии скоро закончится, предупредил президент, поэтому оборонщикам нужно активнее осваивать выпуск гражданских товаров, чтобы использовать освободившиеся производственные мощности.