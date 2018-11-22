Мутко официально подаст в отставку с поста в РФС в начале декабря

Экс-министр спорта России Виталий Мутко, в данный момент работающий в должности вице-премьера правительства РФ, 6 декабря сложит свои полномочия на посту президента Российского футбольного союза. Он приостановил работу в РФС в декабре прошлого года.

Как уже сообщали Вести.Ru, исполняющим обязанности главы РФС является в данный момент Александр Алаев. Но не он станет новым президентом Союза: на этот пост претендуют председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин.

Решение Мутко о прекращении своих полномочий в отечественном футболе будет озвучено на заседании исполкома РФС 6 декабря, сообщает Чемпионат.Ru со ссылкой на собственные источники в национальной федерации. Мутко приостановил деятельность в Союзе на фоне допингового скандала вокруг зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.