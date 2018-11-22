ДНР обвиняет Великобританию в подготовке теракта в Донбассе

Англичане c украинцами могут организовать теракт на одном из химических заводов Донбасса, но у ДНР есть силы и средства, чтобы этого не допустить, заявил в прямом эфире программы "60 минут" заместитель командующего корпуса Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

"Нам стало известно, что в районе Артемовска появились военнослужащие Соединенного Королевства, которые планируют проведение специальных операций, связанных с химией. Кроме того, есть заявление министра обороны Великобритании, о том, что в Донбасс будут приходить специалисты, имеющие боевой опыт в Афганистане и Ираке. Мы знаем, какой опыт они имеют: могут только научить убивать гражданских людей", — подчеркнул Басурин.

Ранее сообщалось, что Украина планирует диверсию на химическом заводе "Стирол" в Горловке. По информации Управления Народной милиции ДНР, целью операции было максимальное отвлечение сил республики, чтобы начать продвижение вглубь территории ДНР.

"Вскрытие планов и публикация информации о подготовке украинскими боевиками диверсии на химическом заводе "Стирол" вызвало полное замешательство среди командования операции объединенных сил и их западных кураторов", — сказал Басурин.