Катар будет не один: World Cup-2022 может расширить географию

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который запланирован в Катаре, может пройти не только в арабском эмирате, но и расширить географию за счет других стран. Как сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино это может случиться, если число участников турнира вырастет до 48 команд.

"Как всем известно, в Катаре восемь стадионов и с их помощью страна готовится к чемпионату мира для 32-х национальных команд, — цитирует Инфантино британская The Guardian. – Нетрудно догадаться, что сложно организовать турнир для 48 сборных на восьми стадионах".

По словам главы Международной федерации футбола, организаторам, скорее всего, "придется изыскивать возможности для проведения ряда матчей за пределами Катара". "Это создает некоторые дополнительные сложности, которые мы постараемся решить", — сказал Инфантино.

Как отметил президент ФИФА, "обсуждение возможного расширения идет открыто и в дружеской обстановке". Предложения увеличить состав участников всепланетного турнира поддерживают все межнациональные конфедерации, которые в этом видят возможность дополнительного заработка для своих сборных.