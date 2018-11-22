"Спартак" опровергает сообщения о распродаже футболистов

После смены главного тренера в футбольном "Спартаке" в прессе стали массово появляться сообщения о предстоящих изменениях в составе команды, которые, якобы, будет проводить наставник Олег Кононов. В клубе опровергли многочисленные слухи.

"Внимание к "Спартаку" всегда особенно пристальное, — цитирует слова генерального директора клуба Сергея Родионова портал Fratria.Ru. – Журналисты этим пользуются и чуть ли ни ежедневно сообщают новости, не соответствующие действительности".

Родионов напомнил, что новый тренерский штаб только знакомится с командой: "При Олеге Кононове "Спартак" не провел еще ни одного матча. И ни о каких кадровых решениях, в том числе о продаже игроков, речь сейчас не идет".

"Наших болельщиков я призываю верить только официальным сообщениям на нашем сайте. Учитывая нездоровый ажиотаж вокруг "Спартака", мы постараемся быть максимально открытыми и опровергать недостоверную информацию", — заключил гендиректор "красно-белых".

Напомним, что в прессе появлялись "инсайды" из клуба про то, что команды готовы покинуть игрок сборной России Александр Самедов, бразилец Луис Адриану, алжирец Софьян Ханни, а также Денис Глушаков, чьего увольнения требуют поклонники команды после конфликта игрока с бывшим наставником Массимо Каррерой.