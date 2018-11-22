Война шлагбаумов: двор жилой многоэтажки стал частной собственностью бизнес-центра

Двор жилого дома на Погодинской улице неожиданно захватил соседний бизнес-центр. Коммерсанты поставили шлагбаум и организовали проезд мимо детских площадок. В ответ местные жители установили свои ворота. Спор за право проезда дошел уже до суда.

Двор жилого дома на улице Погодинской в одночасье превратился во въезд в бизнес-центр.

"Самым неожиданным и самым варварским способом устроили проезд. Бизнес-центр "Московский шелк" — это промышленно-торговая территория, которая к нашему двору не имеет никакого отношения", — возмущается Галина Пияшева, жительница дома №14/16 по улице Погодинской.

Жилой дом и бизнес-квартал соседствуют не первый год. Раньше их разделял бетонный забор. Теперь в нем выросла дыра, и бизнес-центр поставил во дворе сразу два шлагбаума в двух метрах от детских площадок.

"Они бегают, играют, катаются на самокатах на перегонки. Машины ездят очень быстро, не соблюдают правила. Конечно, мы беспокоимся, что, возможно, собьют наших детей", — говорит Злата Дегтярева, жительница дома №14/16 по улице Погодинской.

Позже появились объявления: это якобы въезд для пожарной техники. Брусчатку даже разукрасили в красно-белый цвет. Только вот экстренным въездом подозрительно часто пользуются вполне обычные автомобили.

- Все разговоры о необходимости создания пожарного проезда надуманные. Там семь выездов!

Въездов в "Московский шелк" действительно достаточно. Но новый почему-то оберегают особенно рьяно. Круглосуточно жителей распугивает охранник.

Чтобы пообщаться с руководством бизнес-центра, съемочной группе пришлось записываться на просмотр офиса. О проблемах с соседями рассказывали с улыбкой.

- По всем документам — и мы объясняли это в управе — земля в собственности. Столько лет мы им позволяли парковаться на своей площади. На своей земле мы им разрешали парковаться. Земля-то наша, ребята. Наша добрая воля.

А вот у жителей на руках свои документы о межевании, где проезд целиком относится к дворовой территории.

"По обыкновенной логике и в соответствии с нормами Жилищного кодекса эта территория обязана быть собственностью жителей. Следовательно, жителям данного дома необходимо написать коллективное заявление в органы прокуратуры", — считает юрист Дмитрий Фаустов.

Управа района Хамовники пока молчит. Жители попробовали сами блокировать проезд в бизнес-центр — у них есть свой шлагбаум. Но им пользуются несколько домов, и кто-то открывает его для "Московского шелка". Жильцы пеняют на охрану этого особняка.

"Московский шелк" тем временем подготовил ответный удар по шлагбауму жильцов.

- Он был установлен по решению жильцов. Оппонирующая сторона подала иск на опротестование данного решения, они хотят убрать шлагбаум.

Мировым соглашением здесь и не пахнет. Похоже, на вопрос, кто будет владеть проездом, ответит только суд.