Лидер "Химок" Алексей Швед снова признан MVP в баскетбольной Евролиге

Российский баскетболист "Химок" Алексей Швед был признан наиболее ценным игроком (MVP) 8-го тура Евролиги. В матче против черногорской "Будучности" защитник подмосковного клуба помог химчанам добыть победу со счетом 85:69.

Швед по итогам домашнего поединка стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка. Кроме того, он также выполнил 7 передач и совершил 7 подборов, а индекс его полезных действий равен 30. Также в пресс-службе Евролиги отмечаю, что Швед имеет наивысший среди всех игроков в турнире средний балл за результативность, который составляет 25.3 очка.

