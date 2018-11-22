Правильная сделка: Мэй уверена, что договорится о Brexit

Тереза Мэй уверена: она согласует выход Британии на саммите с Евросоюзом 25 ноября. Об этом премьер-министр Великобритании заявила на Даунинг-стрит. Мэй считает, что ей удалось отстоять поставленные цели для Великобритании и Гибралтара.

Накануне Мэй переговорила по поводу Brexit с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Мадрид заявил, что выступить против сделки, если в ней не будет прописаны переговоры Лондона и Мадрида по Гибралтару. А 22 ноября Тереза Мэй встречается с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Мэй в своей речи подчеркнула, что намерена добиваться правильной для Великобритании сделки, которая обеспечит путь к светлому будущему. По ее мнению, такая сделка достижима, и она намерена ее добиться. Премьер Британии проинформировала правительство о прогрессе по Brexit.

Развод Лондона с Евросоюзом должна закрепить 26-страничная декларация о правилах будущих взаимоотношений. Вместе с 585 страницами соглашения о выходе Великобритании из ЕС эти два документа будут обсуждаться и согласовывать на саммите в Брюсселе.