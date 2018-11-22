Ибрагимович договорился с "Миланом" о полугодовом контракте

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в ближайшее время может оформить соглашение с итальянским "Миланом". Швед согласился поставить подпись под контрактом, который будет рассчитан на полгода.

При этом за шесть месяцев в "Милане" Ибрагимович заработает 2,2 миллиона евро, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на SportMediaset. Встреча между сторонами – агентом игрока Мино Райолой и спортивным директором "красно-черных" Леонардо, состоялась в понедельник. Однако осталось неизвестными – будет ли предусматривать договор продление еще на год.

Отметим, что ранее Ибра неоднократно заявлял, что готов вернуться в Европу исключительно ради выступлений в "Милане". За "россонери" швед выступал с 2010 по 2012 годы. Вместе с миланским клубом он побеждал в чемпионате Италии и Суперкубке страны.