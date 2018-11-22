Тема:
Регенерация и отращивание потерянных частей тела 1 час назад
Мексиканская рыба научит людей восстанавливать ткани сердца после инфаркта
Лучепёрые рыбы под названием мексиканские тетры (Astyanax mexicanus), кажется, претендуют на звание супергероев медицины. Эти создания, обитающие в пресных водах Мексики и южных регионов США, известны сразу несколькими "суперспособностями".
Во-первых, некоторые популяции тетры, которые долгое время обитали в глубоководных пещерах без света, утратили не только зрение, но и сами глаза. Не так давно генетики выяснили, какие механизмы отвечают за этот процесс, и намерены использовать эти знания для исследований различных нарушений зрения у людей.
Во-вторых, в генах пещерной тетры были найдены мутации, раскрывающие природу обжорства и ожирения, а также "инсулиновая" мутация, которая поможет создать новые методы регулирования уровня глюкозы в крови.
Но и это не весь "медицинский потенциал" удивительного существа. Тетра – хоть и не золотая рыбка (пещерные представители и вовсе стали альбиносами), но как минимум ещё одно желание учёных она исполнила. А именно, раскрыла секрет регенерации сердечной ткани.
В ходе новой работы специалисты из Британского фонда по борьбе с заболеваниями сердца и Оксфордского университета выяснили, какие гены помогают мексиканской тетре восстанавливать своё сердце после повреждений.
Исследователи поясняют, что около полутора миллионов лет назад в северной части Мексики, где обитали тетры, участились наводнения. Речные воды периодически заполняли пещеры, а вместе с ними и рыбы вынуждены были перекочевать в "сумеречную зону". Когда наводнения прекратились, часть популяций так и осталась в пещерах, так как они уже адаптировались к новым условиям. Другие же популяции продолжили наслаждаться прелестями обычной речной жизни. У них было достаточно еды и света, поэтому мутаций, связанных со зрением и питанием, такие рыбы не имеют.
Зато у "классической" формы A. mexicanus сохранилась другая способность, которую со временем утратили пещерные сородичи. Речь идёт о "саморемонте" сердца, после которого, важно подчеркнуть, восстанавливаются все важнейшие функции этого органа.
Специалисты решили сравнить генетические особенности разных форм одного вида, чтобы узнать, какие механизмы отвечают за регенерацию сердечных тканей. В результате они обнаружили три области генома, которые играют ключевую роль в этих процессах.
Затем исследователи сравнили активность генов речной и пещерной тетры в период восстановления сердца после повреждений. Их имитировали, удалив в ходе операции часть желудочка сердца. После такого вмешательства речные тетры полностью восстановили утраченные ткани примерно за 60 дней, в то время как у пещерных рыб сформировался характерный рубец.
Авторы работы выявили два гена, которые продемонстрировали наибольшую активность в процессе восстановления речных форм A. mexicanus. Это ген LRRC10 и так называемый кавеолиновый ген. Первый связан с сердечным заболеванием под названием кардиомиопатия. Второй кодирует белки, отвечающие за формирование кавеол – особых мембранных структур многих клеток, в том числе эндотелиальных (выстилающих внутреннюю поверхность сосудов и сердечных полостей).
Эксперты заключили, что важнейшая роль в процессе восстановления была отведена гену LRRC10.
Затем специалисты провели контрольные тесты с модельными организмами – рыбками данио-рерио. Они также обладают способность к "самоисцелению" сердца. Когда учёные "выключили" у них ген LRRC10, рыбы утратили возможность полностью восстанавливать сердечные ткани.
Исследователи уверены, что новые данные будут полезны в лечении людей, которые страдают от сердечной недостаточности, в основном обусловленной инфарктами.
Напомним, что во время сердечного приступа часть сердечной мышцы – миокарда – отмирает из-за недостатка кровоснабжения. Восстанавливать повреждённые ткани люди не умеют, и в результате часть сердечных тканей у таких пациентов замещается рубцовыми. Из-за этого сердце уже не может функционировать должным образом, кровоснабжение всего тела нарушается.
Медики надеются, что изучение активности двух важнейших для восстановления сердца генов у людей поможет им найти новые способы регенерации сердечной мышцы. Это улучшит состояние здоровья многих пациентов и, возможно, в некоторых случаях позволит избежать пересадки сердца.
По словам исследователей, не исключено, что регенеративный секрет мексиканской тетры заключается в том, что их гены каким-то образом подавляют естественный иммунный ответ, обеспечивающий образование рубцовой ткани. Как следствие, запускается восстановление собственной сердечной ткани.
Теперь команда намерена определить, как можно использовать аналогичные механизмы для лечения человеческого сердца. Кроме того, учёные планируют заняться поиском других похожих генов, которые могут быть задействованы в регенеративных процессах.
Научная статья с более подробным описанием этого исследования опубликована в журнале Cell Reports.
Кстати, ранее генетики разработали тест, который поможет оценить риск возникновения инфаркта в любом возрасте, и новую терапию для восстановления пациентов после сердечного приступа. Также авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали об открытии гена, который снижает риск инфаркта на треть.
Ранее по теме
-
Переносной биореактор с гормоном помог лягушкам отрастить лапки после ампутации15 суток назад
-
Забыть о шрамах: исследователи научились превращать открытые раны в здоровую кожу2 месяца назад
-
Биологи выделили клетку, из которой можно восстановить всё тело5 месяцев назад
-
Российские учёные создали бинты, заживляющие кожу без рубцов9 месяцев назад
-
Главное – хвост! Вылечить травмы спинного мозга поможет секрет ящериц12 месяцев назад
-
Открыт новый механизм регенерации клеток печени14 месяцев назад
Сейчас
Врио начальника ГРУ станет Игорь Костюков
Картина дня
-
Задержание рэпера Хаски. Подробности скандала
- ИноСМИ обсуждают нашествие борщевика на Россию
- Безработные москвичи на иномарке обстреляли трамвай из травмата
- Бари Алибасов женился на актрисе Федосеевой-Шукшиной
- Врезавшийся в толпу китайских школьников автомобиль сняли на видео
Самое читаемое
-
Человек, осушивший Алабяно-Балтийский тоннель, может быть выдан России
- Селфи спасло мужчину от 99-летней отсидки
- Ирина Печерникова назвала убийц актера Александра Соловьева
- Мать с коляской упала в припорошенный снегом открытый люк
- Умерла женщина, которой ампутировали не ту ногу
Авто.Вести.Ru
-
Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
- Госдума одобрит реформу техосмотра
- Доработанный Mitsubishi Pajero Sport начали выпускать в России
- Россияне назвали самый опасный вид транспорта
Вести.Экономика
-
Власти ЕС больше беспокоит Италия, чем Brexit
- Определен окончательный маршрут "Турецкого потока"
- Госдума приняла закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2021 г
- 11 признаков того, что экономика США на грани кризиса
- Доля доллара в операциях с валютой снижается
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- 5 неожиданных причин, почему полезно спать без одежды
Вести в 20.00
-
В Шереметьеве самолет на взлете сбил человека
- Трамп объяснил, что и кому готова прощать Америка
- Участников банды хакеров могут допросить по делу об убийстве следователя Шишкиной
- Лже-врач полгода возглавлял больницу
- Штрафовать самозанятых за неуплату налога не будут в течение года
- Золотое кольцо России отмечает день рождения
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Срывают пломбы, меняют счетчики: москвичей атакуют фальшивые электрики
- Война шлагбаумов: двор жилой многоэтажки стал частной собственностью бизнес-центра
- На Ленинградском вокзале столицы сошли с рельсов два вагона
- В Подмосковье задержаны потрошители банкоматов
- Старинный дом Казакова в центре Москвы отреставрируют
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
В Бразилии найдены загадочные 4000-летние холмы, видимые из космоса
- Стало ясно, почему у некоторых самок насекомых вырастают "пенисы"
- Раскрыты секреты кошачьего языка и создали его искусственный аналог
- Найдены гены, повышающие риск самоубийства
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения