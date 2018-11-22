Путин: Карамзин - сторонник западного происхождения России. Есть и другие исследователи

Не стоит опираться только на один источник, нужно рассматривать и другие версии, происхождения России, заявил Владимир Путин во время посещения военного технополиса "Эра". Президент зашел в местную библиотеку, которая вмещает около 10 миллионов книг.

Разобраться в таком многообразии помогает специальная поисковая система. Путину показали ее работу на примере "Истории Государства Российского" Карамзина, изданной в 1824 году. Глава государства отметил, что Николай Карамзин все-таки придерживался западного происхождения. Однако есть исследователи, которые выдвигают иные точки зрения.

В заключении курсанты нашли для Путина словарь Владимира Даля. Один из специалистов начала объяснять президенту, что он специализируется на обеспечении работы машиностроительных производств. При этом молодой человек поставил ударение в слове "обеспечение" на последний слог. Глава государства тут же поправил курсанта, сославшись на словарь Даля.