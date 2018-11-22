Полиция ищет таксиста, зверски избившего пассажирку

Московская полиция расследует инцидент с водителем такси, который, предположительно избил свою клиентку. По словам пострадавшей, шофер разозлился из-за сделанного ему замечания. Он вытащил пассажирку из машины и стал её избивать, в том числе ногами. В результате нанес тяжелые травмы.

Травма головы. Перелом наружной лодыжки правой голени, перелом костей носа. Ушибы и ссадины лица – уже от сухого врачебного заключения становится не по себе. А вот так вышеперечисленные травмы выглядят воочию.

Семейные посиделки, разговор по душам с лучшей подругой. Но вечер перестал быть томным, когда Ольга отправилась провожать подругу домой. Такси приехало с опозданием. Замечание со стороны девушек в адрес водителя вызвало раздражительную реакцию последнего. А дальше — пошло-поехало.

"Он долго разворачивался, я сделала ему замечание, что была долгая подача. На что он сказал, что нас никуда не повезет, отменяйте заказ. Я сказала, что отменять заказ не буду, потому что с меня снимут деньги, а их никто не возвращает", — рассказала Ольга Садвокасова, пострадавшая.

Но начнем сначала. На этих кадрах видно: подруга Ольги, шатаясь, подходит к машине, садится в салон. Сама Ольга что-то эмоционально высказывает водителю, несколько раз хлопает пассажирской дверью. Ее пытается успокоить мужчина, по всей, видимости, спутник девушек. Но Ольга не унимается. В итоге, мужчина, оставив попытки утихомирить девушку ретировался.

"Я села к подруге в машину. А он начал агрессировать, выражаться нецензурно в нашу сторону. Попросила не выражаться так, матом, и попросила довезти нас домой. На что он выехал со двора, завез за бойлерную, вытащил меня и начал избивать", — продолжила рассказ Ольга.

Согласно отчету по поездке, водитель действительно провез девушек всего несколько сот метров. Остановившись, он выволок девушку из машины и начал ее избивать. По словам потерпевшей, бил ногами до тех пор, пока она могла сопротивляться.

"Он вытащил, потащил по земле, бил ногами. Потом начал прыгать по моей ноге, видимо, чтобы я не встала. Мы очень сильно кричали. Когда он мне сломал нос, я вообще уже честно говоря не помню ничего", — делится эмоциями пострадавшая.

По предварительной информации избивший Ольгу мужчина – 46-летний житель Воронежской области некий Сергей Фомин. Частный предприниматель, который (опять же по предварительным данным) в 2008 году даже баллотировался в депутаты Борисоглебской городской думы. Машину он взял в аренду в одном из столичных автопарков. После инцидента он бросил автомобиль и подался, что называется, в бега.

"Личность водителя установлена. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на розыск и задержание злоумышленника", — сообщила Екатерина Гузь, заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД.

В "Яндекс-такси" комментировать происшествие с участием водителя – в очередной раз отказались. Видимо, как и признавать хоть какую-либо вину за собой, не собираются. Водители, как зачастую утверждает агреготор — сам себе бизнесмен, а агрегатор оказывает лишь только информационные услуги, а значит, никакой ответственности за здоровье пассажиров не несет.