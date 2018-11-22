Пизанская башня начала выпрямляться

Специалисты из итальянского Университета Пизы отметили, что состояние знаменитой Пизанской башни улучшилось. После принятых мер по ее укреплению она выпрямилась на 4 сантиметра, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Наклон Пизанской башни обусловлен тем, что слой песка и глины, на котором она стоит, мягче с южной стороны. Именно поэтому, когда строители дошли до третьего этажа, земля под сооружением просела.

Для посещений Пизанская башня была закрыта в 1990 году из-за опасений, что она рухнет. На тот момент верхняя часть архитектурного памятника отклонилась на 4,5 метра.

"В настоящий момент годовые колебания башни не превышают 0,5 миллиметра, при этом постройка абсолютно стабильна и находится в гораздо лучшем состоянии, чем считалось ранее", — заявила доцент кафедры геотехники в Университете Пизы Нунцианте Скуэлья.

60-метровую башни из белого мрамора строили почти два века — с 1173-го по 1360-й год. Галилео Галилей использовал наклонившуюся башню в своих экспериментах по физике и механике. С 1990-х годов башню изучает специальный научный комитет.