Боец ММА получил серьезные травмы, празднуя победу на ринге

Трагикомично завершилось для 21-летнего бойца ММА Джека Кулшоу выступление на 10-м чемпионате Almighty Fighting в английском Йорке: своего противника Зака Эдвардса он одолел на девятой секунде первого раунда, но так ликовал по случаю победы, что повредил обе ноги, сообщает SBNation.

Удача улыбнулась и тут же отвернулась от начинающего бойца в субботу вечером. Взять верх над противником для Кулшоу не составило труда, более того, рефери даже пришлось отгонять его от поверженного Эдвардса. Окрыленный победитель ловко запрыгнул на ограждение октагона, чтобы поприветствовать своих болельщиков, но вот возвращение на ринг обернулось серьезными травмами — неудачно спрыгнув, Кулшоу повредил коленную чашечку и порвал переднюю крестообразную связку на правой ноге. Зал он вынужден был покинуть на руках тренера и помощников.

"Врачи еще должны внимательно обследовать мою левую ногу, они подозревают, что и с ней не все хорошо", — признался боец. По предварительной версии, травмы стали следствием напряженных тренировок спортсмена.

Сам он, впрочем, не унывает и надеется вернуться на ринг к концу 2019 года.