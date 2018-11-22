"Питтсбург" помог болельщице найти донора почки

В Национальной хоккейной лиге болельщица "Питтсбург Пингвинз" Келли Соватски разыскала донора почки на хоккейном матче. Девушка пришла на один из матчей регулярного чемпионата НХЛ с плакатом, на котором она просила о помощи.

Помощь болельщице "пингвинов" пришла после того, как фото с ней и ее плакатом опубликовал Twitter "Питтсбурга". Этот твит увидел 35-летний Джефф Линд, также являющийся фанатом "Пингвинз", и связался с Соватски. Позже он признался: "Мое сердце забилось, поскольку я почувствовал, что я могу помочь ей", — признался Линд, слова которого приводит РИА Новости.

Соватски же в свою очередь и подумать не могла, что "Питтсбург" сыграет в ее проблеме такую роль: "Фактически "Питтсбург" стал моим спасителем, ведь если я бы не любила клуб, то ничего бы не произошло. И, конечно, я невероятна благодарна Линду, который спас мою жизнь".

Отмечается, что операция по пересадке почки уже состоялась, а орган функционирует на 99 процентов.