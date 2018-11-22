Полет военных вертолетов над московским Кремлём попал на видео

Сегодня днем над центром Москвы пролетели два тяжелых вертолета Ми-8. Необычный эпизод в динамичной жизни столицы заинтересовал очевидцев, выложивших в социальные сети фотографии и видео с внушительными двухдвигательными военными машинами на фоне привычных зданий.

Один из вертолетов нес на тросе сетку, в которой находились три человека или манекена.

У нас тут над Кремлём летают вертолёты. Пытаемся угадать, что за груз. Похоже на фигуры людей. pic.twitter.com/7bKOFGGBzl — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) 22 ноября 2018 г.

По информации, опубликованной сразу несколькими изданиями, проходили ежегодные плановые учения Федеральной службы охраны России.