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22 ноября 201817:55

Полет военных вертолетов над московским Кремлём попал на видео

Youtube/Александр Иванов

Сегодня днем над центром Москвы пролетели два тяжелых вертолета Ми-8. Необычный эпизод в динамичной жизни столицы заинтересовал очевидцев, выложивших в социальные сети фотографии и видео с внушительными двухдвигательными военными машинами на фоне привычных зданий.

 

Один из вертолетов нес на тросе сетку, в которой находились три человека или манекена.

 

По информации, опубликованной сразу несколькими изданиями, проходили ежегодные плановые учения Федеральной службы охраны России.

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