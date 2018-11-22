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Открытие новых видов динозавров и изучение известных 1 час назад
Телефонный звонок мамы палеонтолога помог обнаружить ценные останки длинношеих динозавров
Благодаря телефонному звонку мамы бразильского учёного палеонтологи обнаружили останки трёх древних предков гигантских динозавров с длинной шеей.
История началась в 2012 году, когда Эстефания Темп Мюллер (Estefânia Temp Müller) позвонила своему сыну Родриго Темп Мюллеру (Rodrigo Temp Müller), палеонтологу из Федерального университета Санта-Мария. Эстефания рассказала сыну, что его дядя нашёл в сельской местности в Аугуду на юге Бразилии некие окаменелости.
Материнское внимание вскоре привело к крупной находке: обнаружению трёх полных и хорошо сохранившихся окаменелых скелетов ранее неизвестных зауроподоморфных динозавров, у двух из которых полностью сохранились черепа. Как палеонтологи установили позднее, существа обитали на нашей планете примерно 225 миллионов лет назад.
Работы по извлечению окаменелостей в одном блоке заняли почти месяц. Полученный блок скальной породы весил пять тонн.
Анализ костей динозавров показал, что эти животные принадлежат к ранее неизвестному виду динозавров с удлинённой шеей, который назвали Macrocollum itaquii.
Название рода Macrocollum сочетает в себе греческое слово makro и латинское слово collum, и дано в честь невероятно длинной шеи динозавра. Видовое название – дань уважения Хосе Херундино Мачадо Итаки (José Jerundino Machado Itaqui), который помог основать центр палеонтологических исследований.
Специалисты выяснили, что M. itaquii является самым древним зауроподоморфным динозавром с длинной шеей. Похоже, что подобным существам она позволяла обедать листьями высоких деревьев, и эта особенность появилась в начале норийского яруса, то есть примерно 227-208 миллионов лет назад.
Форма зубов древних ящеров позволяет предположить, что динозавры были травоядными. Впрочем, учёные не исключают возможности, что они дополняли свой рацион мясом.
Исследователи также отмечают, что найденные существа были намного меньше своих потомков. Длина тела M. itaquii достигала 3,5 метра, а вес – примерно 100 килограммов.
Учёные полагают, что найденные особи на момент смерти были молодыми. То есть вероятно, что M. itaquii достигали и больших размеров.
Несмотря на то, что более поздние зауроподы ходили на четырёх лапах, эти существа являлись двуногими.
Говоря о длинной шее, учёные отмечают, что она может считаться таковой, если её длина примерно равна длине туловища.
"Шея нового динозавра в пропорциональном отношении в два раза длиннее, чем шея ранее найденных зауроподоморфов, таких как Buriolestes schultzi и Eoraptor lunensis", — говорит Мюллер.
Шейные позвонки, как у M. itaquii, ранее находили у представителей рода зауроподоморфов Massospondylus, обнаруженных в более молодых породах, относящихся к раннему юрскому периоду.
Исследователи также описали новую группу динозавров и назвали её Unaysauridae. Она состоит из видов, найденных на территории Бразилии и Индии, которые когда-то были частью суперконтинента Гондвана.
"Эта группа помогает нам понять распределение зауроподоморфов по триасу и указывает на то, что они распространились от западной до восточной части суперконтинента Гондвана, достигнув Лавразии [современной Северной Америки и Евразии]", — говорит Мюллер.
Поскольку окаменелости трёх особей M. itaquii были найдены вместе, вполне возможно, что эти динозавры могли образовывать группы. Но палеонтолог Стивен Поропэт (Stephen Poropat) из Технологического университета Суинберна, не участвовавший в исследовании, не исключает и роли других факторов.
Возможно, что несколько особей умерли на небольшой площади по другой причине: они могли собраться вокруг быстро высыхавшего водоёма или застрять в болоте независимо друг от друга, но в течение относительно короткого периода времени, рассуждает учёный.
Результаты исследования представлены в научном издании Biology Letters.
Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении нового вида 12-тонного динозавра и следов хищного динозавра рекордного размера.
К слову, все открытия новых видов динозавров представлены в нашей специальной рубрике.
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