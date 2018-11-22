В России предлагается наказывать водителей за лекарственное опьянение

ГИБДД и Минздрав начали подготовку поправок в Административный кодекс, которые запретят водителям употреблять лекарства, имеющие так называемый одурманивающий эффект. К таким препаратам относятся, в частности, фенобарбитал и димедрол. Только в 2017 году фенобарбитал был обнаружен в организме водителей 244 раза.

"Можно жрать, потом спать и выйти нормальным", — говорит девушка в очках.

Таких роликов в Интернете сотни. Люди под воздействием димедрола и других лекарственных средств, которые принимают без рецепта, без рекомендаций врача.

"Противоаллергические препараты антигистаминные в той или иной степени все вызывают заторможенность, сонливость, замедление быстроты реакции. За руль категорически нельзя после употребления таких лекарственных средств ", — рассказал Денис Киреев, психиатр-нарколог, руководитель наркологического центра.

В Правилах дорожного движения действительно есть запись, что нельзя управлять транспортным средством под воздействием препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Но на этот пункт сейчас мало кто обращает внимание. Ведь обнаружить препарат в организме водителя — можно, а наказать за это — нельзя.

"Есть определенные правовые пробелы. Мы наказываем за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А лекарственное опьянение нигде в законе не фигурирует ", — заявил Вячеслав Лысаков, депутат Государственной думы.

Лекарственные препараты, чтобы взбодриться, часто принимают дальнобойщики и таксисты. В случае остановки и медицинской экспертизы выдается лишь акт – о концентрации этого препарата в организме. Только в Москве в прошлом году было выписано более 200 подобных актов. Исправить пробел в правовой базе и наказывать водителей в состоянии лекарственного опьянения предлагают в ГИБДД.

"В ряде случаев медики не могут дать заключение на том основании что ни алкоголя, ни наркотиков в организме нет. Это как раз наш случай, когда человек приминает лекарственный препарат. Такое лицо административной ответственности не подлежит, несмотря на то, что своими действиями он создает явную опасность для участников дорожного движения", — говорит Андрей Клименко, начальник управления обеспечения правоприменительной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.

Но ведущие наркологи страны указывают на ряд проблем. Во-первых, крайне индивидуальны побочные реакции лекарства на организм и время действия препарата.

"Ни в одной инструкции, того же карволола, не написано, что употребление их является противопоказанием для вождения. Там написано – следует проявлять осторожность при вождении. На каких законах мы будем в данном случае основываться?", — отметил Владимир Малыгин, профессор московского медико-стоматологического университета, доктор медицинских наук.

Вопрос и в том, как зафиксировать нарушение. Препарат из организма еще не вывелся, но влияния на скорость реакции он уже не оказывает. За что наказывать в этом случае? И как обезопасить тех, кто принимает по назначению препараты, например, против аллергии.

"За мою практику я не встречал случая, чтобы экспертиза подтвердила опьянение в связи с применением назначенных препаратов. Таких случаев не было. Но было употребление препаратов без предписания с алкоголем или наркотиками", — рассказал Евгений Брюн, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы.

Встает и вопрос врачебной тайны. В ГИБДД предлагают создать всероссийскую базу, куда любой врач сможет вносить данные о тех, кому запрещено управлять транспортным средством.

"Надо подать запрос во все поликлиники, где люди принимают лекарственные средства. Как это вообще выполнимо и как это соответствует закону? Это какая нагрузка на министерство здравоохранения – посчитать, кто и сколько чего в стране принимает", — подчеркнул Малыгин.

Эксперты уверены — инициатива ГИБДД и Минздрава обоснована, но прорабатывать ее придется не один год. Необходимо исследовать, как препараты оказывают влияние на вождение, делать специальные пометки на инструкциях, определить пороговые концентрации препарата, после которых уже обоснованно применять санкции в отношении водителя. И только после этого можно наказывать водителя, который выпив снотворного, сел за руль автомобиля.