В России предлагается наказывать водителей за лекарственное опьянение
ГИБДД и Минздрав начали подготовку поправок в Административный кодекс, которые запретят водителям употреблять лекарства, имеющие так называемый одурманивающий эффект. К таким препаратам относятся, в частности, фенобарбитал и димедрол. Только в 2017 году фенобарбитал был обнаружен в организме водителей 244 раза.
"Можно жрать, потом спать и выйти нормальным", — говорит девушка в очках.
Таких роликов в Интернете сотни. Люди под воздействием димедрола и других лекарственных средств, которые принимают без рецепта, без рекомендаций врача.
"Противоаллергические препараты антигистаминные в той или иной степени все вызывают заторможенность, сонливость, замедление быстроты реакции. За руль категорически нельзя после употребления таких лекарственных средств ", — рассказал Денис Киреев, психиатр-нарколог, руководитель наркологического центра.
В Правилах дорожного движения действительно есть запись, что нельзя управлять транспортным средством под воздействием препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Но на этот пункт сейчас мало кто обращает внимание. Ведь обнаружить препарат в организме водителя — можно, а наказать за это — нельзя.
"Есть определенные правовые пробелы. Мы наказываем за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А лекарственное опьянение нигде в законе не фигурирует ", — заявил Вячеслав Лысаков, депутат Государственной думы.
Лекарственные препараты, чтобы взбодриться, часто принимают дальнобойщики и таксисты. В случае остановки и медицинской экспертизы выдается лишь акт – о концентрации этого препарата в организме. Только в Москве в прошлом году было выписано более 200 подобных актов. Исправить пробел в правовой базе и наказывать водителей в состоянии лекарственного опьянения предлагают в ГИБДД.
"В ряде случаев медики не могут дать заключение на том основании что ни алкоголя, ни наркотиков в организме нет. Это как раз наш случай, когда человек приминает лекарственный препарат. Такое лицо административной ответственности не подлежит, несмотря на то, что своими действиями он создает явную опасность для участников дорожного движения", — говорит Андрей Клименко, начальник управления обеспечения правоприменительной деятельности Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения.
Но ведущие наркологи страны указывают на ряд проблем. Во-первых, крайне индивидуальны побочные реакции лекарства на организм и время действия препарата.
"Ни в одной инструкции, того же карволола, не написано, что употребление их является противопоказанием для вождения. Там написано – следует проявлять осторожность при вождении. На каких законах мы будем в данном случае основываться?", — отметил Владимир Малыгин, профессор московского медико-стоматологического университета, доктор медицинских наук.
Вопрос и в том, как зафиксировать нарушение. Препарат из организма еще не вывелся, но влияния на скорость реакции он уже не оказывает. За что наказывать в этом случае? И как обезопасить тех, кто принимает по назначению препараты, например, против аллергии.
"За мою практику я не встречал случая, чтобы экспертиза подтвердила опьянение в связи с применением назначенных препаратов. Таких случаев не было. Но было употребление препаратов без предписания с алкоголем или наркотиками", — рассказал Евгений Брюн, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы.
Встает и вопрос врачебной тайны. В ГИБДД предлагают создать всероссийскую базу, куда любой врач сможет вносить данные о тех, кому запрещено управлять транспортным средством.
"Надо подать запрос во все поликлиники, где люди принимают лекарственные средства. Как это вообще выполнимо и как это соответствует закону? Это какая нагрузка на министерство здравоохранения – посчитать, кто и сколько чего в стране принимает", — подчеркнул Малыгин.
Эксперты уверены — инициатива ГИБДД и Минздрава обоснована, но прорабатывать ее придется не один год. Необходимо исследовать, как препараты оказывают влияние на вождение, делать специальные пометки на инструкциях, определить пороговые концентрации препарата, после которых уже обоснованно применять санкции в отношении водителя. И только после этого можно наказывать водителя, который выпив снотворного, сел за руль автомобиля.
Сейчас
В отношении рэпера Хаски возбуждено уголовное дело
Картина дня
-
Задержание рэпера Хаски. Подробности скандала
- ИноСМИ обсуждают нашествие борщевика на Россию
- Безработные москвичи на иномарке обстреляли трамвай из травмата
- Бари Алибасов женился на актрисе Федосеевой-Шукшиной
- Врезавшийся в толпу китайских школьников автомобиль сняли на видео
Самое читаемое
-
Человек, осушивший Алабяно-Балтийский тоннель, может быть выдан России
- Селфи спасло мужчину от 99-летней отсидки
- Ирина Печерникова назвала убийц актера Александра Соловьева
- Мать с коляской упала в припорошенный снегом открытый люк
- Умерла женщина, которой ампутировали не ту ногу
Авто.Вести.Ru
-
Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail
- УАЗ завершает испытания "Патриота" с автоматом
- Госдума одобрит реформу техосмотра
- Доработанный Mitsubishi Pajero Sport начали выпускать в России
- Россияне назвали самый опасный вид транспорта
Вести.Экономика
-
Власти ЕС больше беспокоит Италия, чем Brexit
- Доля доллара в операциях с валютой снижается
- Госдума приняла закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2021 г
- 11 признаков того, что экономика США на грани кризиса
- Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России
- Определен окончательный маршрут "Турецкого потока"
Недвижимость
-
Мэр назвал чиновников дебилами из-за детской площадки
- Женщина поселилась во дворе, потому что дочь отобрала у нее квартиру
- Оплата ЖКХ больше всего раздражает россиян
- Парковка в Москве подорожает вдвое
- Робот-каменщик построил дом за два дня
- Дожить до сноса: столичные хрущевки решили отремонтировать
Вести.Медицина
-
Дети полнеют не потому, что их закармливают, а наоборот
- 4 натуральных средства от депрессии, которые работают лучше лекарств
- Утечку спинномозговой жидкости пять лет принимали за насморк
- Вопрос на миллион: можно ли родителям облизывать соску?
- 5 неожиданных причин, почему полезно спать без одежды
Вести в 20.00
-
В Шереметьеве самолет на взлете сбил человека
- Трамп объяснил, что и кому готова прощать Америка
- Участников банды хакеров могут допросить по делу об убийстве следователя Шишкиной
- Лже-врач полгода возглавлял больницу
- Штрафовать самозанятых за неуплату налога не будут в течение года
- Золотое кольцо России отмечает день рождения
Москва 24
-
Росавтодор разрешил менять асфальт при минусовой температуре
- В ручной клади в аэропорту нашли младенца
- Специалист выбрал лучшую незамерзайку для автомобиля
- Жена Мамаева пообещала разобраться с избитым водителем
- Житель Москвы покалечил кормившую кошек пенсионерку
Вести.Hi-tech
-
Будущее уже завтра: как Panasonic меняет мир и саму себя
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Первый спутниковый телефон на Android поступает в продажу
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Срывают пломбы, меняют счетчики: москвичей атакуют фальшивые электрики
- Война шлагбаумов: двор жилой многоэтажки стал частной собственностью бизнес-центра
- На Ленинградском вокзале столицы сошли с рельсов два вагона
- В Подмосковье задержаны потрошители банкоматов
- Старинный дом Казакова в центре Москвы отреставрируют
Вести.Стиль
-
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?
- Агрессия: зачем она нам и как с ней работать
- Румяна: как выбрать и использовать?
- Сухие шампуни: мини-гид
- Больше слов - больше секса. Как вернуть сексуальное влечение к партнеру?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
В Бразилии найдены загадочные 4000-летние холмы, видимые из космоса
- Стало ясно, почему у некоторых самок насекомых вырастают "пенисы"
- Раскрыты секреты кошачьего языка и создали его искусственный аналог
- Найдены гены, повышающие риск самоубийства
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения