Аршавин попал на стену почета лондонского "Арсенала"

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин помещен на стену почета лондонского "Арсенала", которая расположена в непосредственной близости стадиона "Эмирейтс". Российский футболист изображен празднующим четыре гола в ворота "Ливерпуля".

Как сообщает Спорт24.Ru, на полотне помимо недавно объявившего о завершении карьеры игрока Аршавина также изображены такие игроки, как Тьерри Анри, празднующий в матче против "Лидса" свой первый гол после возвращения в "Арсенал", а также Робер Пирес, Аарон Рэмзи, Иэн Райт, Деннис Бергкамп, Патрик Виейра и другие легенды клуба.

#Arsenal are including Aaron Ramsey in the refreshed legends display outside the Emirates Stadium, even despite recently retracting his contract offer. @arseblog @gunnerblog @AFTVMedia pic.twitter.com/6vJ9XgoPdv