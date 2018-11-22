Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 ноября 201818:20

Скандал в звездном семействе: сын Шукшиной хочет забрать ребенка у экс-невесты

Полгода назад родившая ребенка от сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер просит у отца малыша матпомощь. Но Макар не готов платить больше нынешних семи тысяч рублей. Он предложил экс-невесте другой выход из положения.

Родной матери Фрейя тоже не нужна: она прекрасно знает цену своей дочке. Так же, как и отец Макара – своему сыну. С кем лучше остаться маленькому Марку?

У маленького Марка, за судьбой которого "Прямой эфир" следит с самого рождения, появился новый прадедушка: на днях Барри Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой. Сможет ли он убедить свою жену смягчиться и признать правнука – ведь Фрейе Зильбер сейчас очень трудно одной воспитывать малыша?

Алиментов, которые платят Шукшины, на жизнь не хватает. Фрейя снова просит помощи у звездной семьи. Впервые после громкого скандала с сыном Маши Макаром Касаткиным, когда Зильбер публично обвинила его в избиении и торговле наркотиками, она решилась набрать его номер. Марк предложил забрать ребенка. Что Фрейя ответит Макару?

Марку сейчас уже полгода, он симпатичный и общительный. Фрейя хочет найти работу, но нужна няня, а на нее нет денег. Бабушка малыша Маша Шукшина отнеслась к проблеме с пониманием, но отметила, что, поскольку Макар еще не закончил вуз, работа у него низкооплачиваемая. Поэтому положенные по закону 25% от его заработка – это очень немного. Но она пообещала поговорить с сыном. Сама Маша регулярно передает для Марка детские вещи, за что Фрейя "свекрови" очень благодарна.

По словам Фрейи, алименты, которые платит на сына Макар, — это 7000 рублей в месяц. При этом официально определенный прожиточный минимум ребенка составляет 12 тысяч рублей, говорят юристы в студии программы. Они советуют девушке добиться увеличения суммы алиментов через суд.

Фрейя Зильбер получила от Маши телефон бывшего жениха и впервые после бурного расставания позвонила ему, чтобы сообщить о своих материальных трудностях. Обычно алименты передавал Фрейе адвокат, но после этого разговора Макар приехал к бывшей возлюбленной сам, чтобы посмотреть на сына.

Актриса Алла Довлатова и народная артистка России Ольга Богданова защищают своих знакомых – семью Шукшиных. Ольга считает, что, рожая от Макара, Фрейя должна была рассчитывать только на него, а не на все звездное семейство. Богданова удивляется, почему все общение Фрейи с несостоявшейся родней происходит под запись и на камеру.

"Почему не решить вопросы тет-а-тет?" – удивляется актриса.

При этом гости студии возразили: если бы скандал в этой семье не был бы вынесен Андреем Малаховым "на люди", то семья Шукшиных и вовсе бы не признала Марка.

Тем временем сенсационное обвинение выдвинул против своей бывшей подружки блогер Никита Малина.

"Она больше десяти лет употребляет тяжелые наркотики. Именно она подсадила на них Макара (а не наоборот), а потом и меня", — заявил о Фрейе Никита Малина.

Из дальнейших откровений Никиты стало известно, что Фрейя была проституткой сама и "работала" у проституток "диспетчером".

Но у Фрейи уже появился новый друг — диджей Артем Дацкий. Защищая ее от "зашквара" Малины, он сцепился с ним в драке прямо в студии.

А Фрейя, не получив поддержки Шукшиных, поехала на родину в Барнаул. Она надеялась наладить отношения с матерью, с которой не общалась много лет, и которой она оставила на воспитание свою пятилетнюю дочь Еву.

Но мать даже не открыла Фрейе дверь в квартиру. Двоюродная сестра девушки Оксана Прокушева, которая в свое время заменила Насте, так звали тогда Фрейю, мать, рассказала, что родная мать била дочку смертным боем, а сама гуляла от мужа, за что тот в конце концов ее и бросил.

Дочь Фрейи Ева теперь больше времени проводит не у бабушки своей, а у прабабушки.

"Я хочу прийти к ней на похороны и крышку гроба закрыть: до свидания!" — говорит о матери Фрейя.

Какое впечатление произвел на Макара Касаткина его ребенок и условия его жизни? Что он ответил Фрейе на просьбу о больших деньгах на содержание Марка? Как сложилась бы судьба девушки, не обвини она прилюдно Макара в наркомании и рукоприкладстве? Что говорят, не выбирая выражений, о своих детях отец Макара и мать Фрейи? И с кем все-таки лучше остаться маленькому Марку: со своей непутевой мамой, в семье Шукшиных или в детдоме? Ответы ищите в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым на канале "Россия".

Сейчас

18:59

В отношении рэпера Хаски возбуждено уголовное дело

18:32

ФСБ: после трагедии в Керчи в России был предотвращен ряд атак на школы

17:29

Врио начальника ГРУ станет Игорь Костюков

15:08

Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров

13:58

Великобритания и ЕС согласовали декларацию о отношениях после Brexit

12:48

МИД РФ: обвинительные функции ОЗХО угрожают мировой безопасности

11:41

В Азовском море затонула баржа пшеницы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

ФСБ: после трагедии в Керчи в России предотвращены несколько атак на школы

ФСБ: после трагедии в Керчи в России предотвращены несколько атак на школы

35 минут назад
Правильная сделка: Мэй уверена, что договорится о Brexit

Правильная сделка: Мэй уверена, что договорится о Brexit

2 часа назад
У полицейских, изнасиловавших дознавателя, оказалось алиби

У полицейских, изнасиловавших дознавателя, оказалось алиби

1 час назад
Врио начальника ГРУ станет Игорь Костюков

Врио начальника ГРУ станет Игорь Костюков

1 час назад
Черная пятница и фейковый AliExpress: обнаружены сотни мошеннических сайтов

Черная пятница и фейковый AliExpress: обнаружены сотни мошеннических сайтов

4 часа назад
Скандал в звездном семействе: сын Шукшиной хочет забрать ребенка у экс-невесты

Скандал в звездном семействе: сын Шукшиной хочет забрать ребенка у экс-невесты

56 минут назад
10 стран, сильно уставших от туристов

10 стран, сильно уставших от туристов

4 часа назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Мартиросян: брак с Васильевой разрушили ее подруги

Мартиросян: брак с Васильевой разрушили ее подруги

3 часа назад
В Южной Корее уничтожили самую крупную бойню собак

В Южной Корее уничтожили самую крупную бойню собак

1 час назад
Морозная зима нагрянет в Москву на следующей неделе

Морозная зима нагрянет в Москву на следующей неделе

5 часов назад
Правила оплаты отопления могут изменить

Правила оплаты отопления могут изменить

5 часов назад
В России научились делать пипифакс: дешевая туалетная бумага получила знак качества

В России научились делать пипифакс: дешевая туалетная бумага получила знак качества

10 часов назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

Кто есть кто в сериале "Доктор Рихтер"

19.11.2018 15:30
"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

"День Терезы": "Театриум на Серпуховке" отмечает 25-летний юбилей

19.11.2018 11:28
Аршавин попал на стену почета лондонского "Арсенала"

Аршавин попал на стену почета лондонского "Арсенала"

35 минут назад
Иркутские коммунальщики борются с должниками деревянными туалетами

Иркутские коммунальщики борются с должниками деревянными туалетами

51 минута назад
Шахматистка Лагно поспорит за титул чемпиона мира на тай-брейке

Шахматистка Лагно поспорит за титул чемпиона мира на тай-брейке

1 час назад
Полет военных вертолетов над московским Кремлём попал на видео

Полет военных вертолетов над московским Кремлём попал на видео

1 час назад
Путин: Карамзин - сторонник западного происхождения России. Есть и другие исследователи

Путин: Карамзин - сторонник западного происхождения России. Есть и другие исследователи

1 час назад
Пизанская башня начала выпрямляться

Пизанская башня начала выпрямляться

1 час назад
Специалисты рассказали, что станет с античным поселением возле Крымского моста

Специалисты рассказали, что станет с античным поселением возле Крымского моста

2 часа назад
Тайное реалити-шоу: в Подмосковье сдают квартиру со скрытыми камерами

Тайное реалити-шоу: в Подмосковье сдают квартиру со скрытыми камерами

2 часа назад
Модный дом Gucci открыл библиотеку с редкими книгами о моде и дизайне

Модный дом Gucci открыл библиотеку с редкими книгами о моде и дизайне

3 часа назад
Москвич выстрелил в голову охраннику фастфуда из-за отнятой бутылки виски

Москвич выстрелил в голову охраннику фастфуда из-за отнятой бутылки виски

3 часа назад
Звездный гардероб: как правильно носить бархат

Звездный гардероб: как правильно носить бархат

3 часа назад
Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров

Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров

3 часа назад
Срывают пломбы, меняют счетчики: москвичей атакуют фальшивые электрики

Срывают пломбы, меняют счетчики: москвичей атакуют фальшивые электрики

3 часа назад
В США посадили мужчину, который дважды сбегал со свидания, не оплачивая счет

В США посадили мужчину, который дважды сбегал со свидания, не оплачивая счет

4 часа назад
Момент стрельбы по московскому трамваю попал на видео

Момент стрельбы по московскому трамваю попал на видео

4 часа назад
Володин назвал возможную дату большой пресс-конференции Путина

Володин назвал возможную дату большой пресс-конференции Путина

4 часа назад
Вино довело до вины: Metro ответит за незаконную рекламу

Вино довело до вины: Metro ответит за незаконную рекламу

5 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова: Двойная жизнь старшины Чуплинского. Смотрите в выходные

Расследование Эдуарда Петрова: Двойная жизнь старшины Чуплинского. Смотрите в выходные

5 часов назад
МИД РФ: обвинительные функции ОЗХО угрожают мировой безопасности

МИД РФ: обвинительные функции ОЗХО угрожают мировой безопасности

5 часов назад
Руководителей Госфильмофонда заподозрили в растрате 325 миллионов

Руководителей Госфильмофонда заподозрили в растрате 325 миллионов

6 часов назад
Выпивший батюшка снес дорожный знак под Иркутском и сбежал с места ДТП

Выпивший батюшка снес дорожный знак под Иркутском и сбежал с места ДТП

6 часов назад
Новый Kia Soul отправят на бездорожье

Новый Kia Soul отправят на бездорожье

6 часов назад
Биологи МГУ исследовали гриб, который питается бактериями и ракообразными

Биологи МГУ исследовали гриб, который питается бактериями и ракообразными

6 часов назад
Акция против повышения цен на горючее в Бельгии вылилась в беспорядки

Акция против повышения цен на горючее в Бельгии вылилась в беспорядки

6 часов назад
Аэродром Бельбек в Севастополе теперь может принимать все типы самолетов

Аэродром Бельбек в Севастополе теперь может принимать все типы самолетов

7 часов назад
И.о. главврача калининградского роддома отпустили под домашний арест

И.о. главврача калининградского роддома отпустили под домашний арест

7 часов назад
Что произойдет, если слишком много прокрастинировать? Отвечают ученые

Что произойдет, если слишком много прокрастинировать? Отвечают ученые

7 часов назад
Врезавшийся в толпу китайских школьников автомобиль сняли на видео

Врезавшийся в толпу китайских школьников автомобиль сняли на видео

7 часов назад
Кунгурская ледяная пещера: гроты подземного царства

Кунгурская ледяная пещера: гроты подземного царства

7 часов назад
Задержанный рэпер Хаски отказался от медосвидетельствования

Задержанный рэпер Хаски отказался от медосвидетельствования

8 часов назад
Черная пятница для родителей: топ-10 детских подарков и скидок

Черная пятница для родителей: топ-10 детских подарков и скидок

8 часов назад
Леди Гага встречает праздники в обнимку с игровой приставкой

Леди Гага встречает праздники в обнимку с игровой приставкой

8 часов назад
В мозге найдено два нейронных хронометра, отвечающих за предсказание будущего

В мозге найдено два нейронных хронометра, отвечающих за предсказание будущего

9 часов назад
Эдвин Мартон покажет в Москве шоу "Stradivarius"

Эдвин Мартон покажет в Москве шоу "Stradivarius"

20.11.2018 21:28
"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

"Зарядье" представляет "Войну и мир" Джойс ДиДонато

20.11.2018 17:24