Скандал в звездном семействе: сын Шукшиной хочет забрать ребенка у экс-невесты
Полгода назад родившая ребенка от сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер просит у отца малыша матпомощь. Но Макар не готов платить больше нынешних семи тысяч рублей. Он предложил экс-невесте другой выход из положения.
Родной матери Фрейя тоже не нужна: она прекрасно знает цену своей дочке. Так же, как и отец Макара – своему сыну. С кем лучше остаться маленькому Марку?
У маленького Марка, за судьбой которого "Прямой эфир" следит с самого рождения, появился новый прадедушка: на днях Барри Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина стали мужем и женой. Сможет ли он убедить свою жену смягчиться и признать правнука – ведь Фрейе Зильбер сейчас очень трудно одной воспитывать малыша?
Алиментов, которые платят Шукшины, на жизнь не хватает. Фрейя снова просит помощи у звездной семьи. Впервые после громкого скандала с сыном Маши Макаром Касаткиным, когда Зильбер публично обвинила его в избиении и торговле наркотиками, она решилась набрать его номер. Марк предложил забрать ребенка. Что Фрейя ответит Макару?
Марку сейчас уже полгода, он симпатичный и общительный. Фрейя хочет найти работу, но нужна няня, а на нее нет денег. Бабушка малыша Маша Шукшина отнеслась к проблеме с пониманием, но отметила, что, поскольку Макар еще не закончил вуз, работа у него низкооплачиваемая. Поэтому положенные по закону 25% от его заработка – это очень немного. Но она пообещала поговорить с сыном. Сама Маша регулярно передает для Марка детские вещи, за что Фрейя "свекрови" очень благодарна.
По словам Фрейи, алименты, которые платит на сына Макар, — это 7000 рублей в месяц. При этом официально определенный прожиточный минимум ребенка составляет 12 тысяч рублей, говорят юристы в студии программы. Они советуют девушке добиться увеличения суммы алиментов через суд.
Фрейя Зильбер получила от Маши телефон бывшего жениха и впервые после бурного расставания позвонила ему, чтобы сообщить о своих материальных трудностях. Обычно алименты передавал Фрейе адвокат, но после этого разговора Макар приехал к бывшей возлюбленной сам, чтобы посмотреть на сына.
Актриса Алла Довлатова и народная артистка России Ольга Богданова защищают своих знакомых – семью Шукшиных. Ольга считает, что, рожая от Макара, Фрейя должна была рассчитывать только на него, а не на все звездное семейство. Богданова удивляется, почему все общение Фрейи с несостоявшейся родней происходит под запись и на камеру.
"Почему не решить вопросы тет-а-тет?" – удивляется актриса.
При этом гости студии возразили: если бы скандал в этой семье не был бы вынесен Андреем Малаховым "на люди", то семья Шукшиных и вовсе бы не признала Марка.
Тем временем сенсационное обвинение выдвинул против своей бывшей подружки блогер Никита Малина.
"Она больше десяти лет употребляет тяжелые наркотики. Именно она подсадила на них Макара (а не наоборот), а потом и меня", — заявил о Фрейе Никита Малина.
Из дальнейших откровений Никиты стало известно, что Фрейя была проституткой сама и "работала" у проституток "диспетчером".
Но у Фрейи уже появился новый друг — диджей Артем Дацкий. Защищая ее от "зашквара" Малины, он сцепился с ним в драке прямо в студии.
А Фрейя, не получив поддержки Шукшиных, поехала на родину в Барнаул. Она надеялась наладить отношения с матерью, с которой не общалась много лет, и которой она оставила на воспитание свою пятилетнюю дочь Еву.
Но мать даже не открыла Фрейе дверь в квартиру. Двоюродная сестра девушки Оксана Прокушева, которая в свое время заменила Насте, так звали тогда Фрейю, мать, рассказала, что родная мать била дочку смертным боем, а сама гуляла от мужа, за что тот в конце концов ее и бросил.
Дочь Фрейи Ева теперь больше времени проводит не у бабушки своей, а у прабабушки.
"Я хочу прийти к ней на похороны и крышку гроба закрыть: до свидания!" — говорит о матери Фрейя.
Какое впечатление произвел на Макара Касаткина его ребенок и условия его жизни? Что он ответил Фрейе на просьбу о больших деньгах на содержание Марка? Как сложилась бы судьба девушки, не обвини она прилюдно Макара в наркомании и рукоприкладстве? Что говорят, не выбирая выражений, о своих детях отец Макара и мать Фрейи? И с кем все-таки лучше остаться маленькому Марку: со своей непутевой мамой, в семье Шукшиных или в детдоме? Ответы ищите в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым на канале "Россия".
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