Пропавший 174 года назад портрет Диккенса нашли на распродаже в ЮАР

В Британии выставят написанный в 1843 году портрет писателя Чарльза Диккенса, который был найден на распродаже в южноафриканском Питермарицбурге. Покрытая плесенью картина лежала в коробке со старым приемником и металлической фигуркой лобстера. Стоимость портрета превышает 200 тысяч долларов, сообщает Guardian.

Неназванный покупатель приобрел уникальное полотно всего за 34 доллара. Установить истинную ценность картины ему помог арт-дилер и ведущий канала BBC Филип Моулд

"Он продал раму, а саму картину хотел выкинуть. Внезапно, рыская в Сети, покупатель понял, что человек на портрете похож на Диккенса. Тогда он обратился ко мне", — рассказал британец.

Арт-дилеру удалось выяснить, что портрет Диккенса нарисовала британская художница Маргарет Гиллис. Моулд предположил, что в ЮАР картину отвез один из родственников Гиллис, который иммигрировал в страну.

С 22 ноября Моулд выставляет портрет Диккенса у себя в галерее. Он предложил представителям Музея Чарльза Диккенса в Лондоне приобрести эту картину за 230 тысяч долларов. Сотрудники экспозиции запустили в Интернете сбор средств на покупку портрета.