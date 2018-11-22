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Дело саудовского журналиста 24 минуты назад
Трамп: в гибели Хашогги виновен мир, жестокое место
В убийстве журналиста Джамаля Хашогги виновен мир, который является жестоким местом. Так заявил президент США Дональд Трамп в своем поместье "Мар-о-Лаго" в штате Флорида в День благодарения.
В шутку или всерьез он предложил привлечь за убийство журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле этот жестокий мир, сообщает ТАСС. Для Америки Саудовская Аравия, заверил Трамп, по-прежнему надежный партнер, несмотря на вопросы по убийству Хашогги, ответы на которые не будут получены никогда. Впрочем, президент США пообещал рассмотреть предложенные американским Конгрессом против Саудовской Аравией меры, если они будут гарантировать абсолютную безопасность США.
На страницах The Washington Post Джамаль Хашогги критиковал политику Эр-Рияда. Он пропал 2 октября 2018 года, зайдя в саудовское генконсульство в Стамбуле. 20 октября под давлением неопровержимых доказательств Саудовской Аравии пришлось признать, что спецоперация ее спецслужб провалилась. В Эр-Рияде заявили, что журналист погиб в консульстве в результате конфликта.Общественности стали известны подробности расправы над журналистом, в частности, что его расчленяли под музыку. При этом все происходило на глазах у консула диппредставительства Саудовской Аравии.
Приказ об убийстве Хашогги отдал наследный принц Саудовской Аравии, сообщила со ссылкой на источники в ЦРУ The Washington Post. Эр-Рияд любую причастность членов королевской семьи к случившемуся отвергает. Сотрудники ЦРУ, между тем, получили запись телефонного звонка саудовского принца, на которой тот дает указание поскорее убить журналиста Джамаля Хашогги, пишет турецкая газета Hurriyet Daily News. Директор ЦРУ Джина Хаспел об этой записи заявила еще в октябре во время своего визита в Анкару.
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